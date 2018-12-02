Экстрасенс: Меланья Трамп стала не нужна мужу и считает дни до развода

Жизнь первой леди США не приносит ей никакой радости, а в браке не осталось ни любви, ни ласки, ни внимания. Об этом интернет-порталу Дни.ру рассказала потомственная ведунья Саона.

— Трамп хороший бизнесмен и политик, и ему попросту не до нее. Он не успевает заниматься своей страной, а уж ею тем более. Могу сказать, что по характеру он очень жесткий, мстительный и злопамятный человек. Да он безусловно испытывал к ней интерес, когда женился, но это все давно уже в прошлом, — считает экстрасенс.

Саона убеждена, что в наступившем году отношения четы Трамп окончательно испортятся и в конце концов они разойдутся.

— Забудет, как ненужную вещь. Да, она все понимает, но сделать ничего не может, — говорит ясновидящая.

А пока Меланье предстоит терпеть четко распланированную жизнь с обязательными светскими раутами, считать дни и вспоминать свою свободную жизнь. Единственный плюс — после развода супругу президента США ждет безбедная жизнь. Уверена предсказательница.

Как ранее сообщал Пятый канал, в довершение к семейным проблемам Меланья Трамп постоянно подвергается нападкам в соцсетях - то за прическу, то за манеру одеваться, то за рождественское убранство Белого дома.