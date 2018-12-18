Богатырев и Арнтгольц уединились в Таиланде

, 20:21 Фото 44

Актер опубликовал в своем Instagram интригующее фото, но ни у кого нет сомнений, чья на нем рука.

Фото: Instagram @arntgolts_tatyana_fangroup

Актриса Татьяна Арнтгольц уехала на новогодние праздники в романтическое путешествие со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым, сообщает StarHit. Сама Татьяна не любит афишировать свою личную жизнь, а вот Марк выложил на своей странице в Instagram интригующий снимок – две руки на фоне тропического морского пейзажа.

instagram @ marchi25

Однако после предновогодних признаний и совместного появления пары на публике ни у кого не возникло сомнений по поводу того, чья рука на фото.

Как сообщал Пятый канал ранее, Арнтгольц и Богатырев перестали скрывать свои отношения в конце декабря, когда вместе появились на премьере фильма «Елки Последние».

instagram @ marchi25

А буквально через несколько дней, в свой день рождения актер на весь мир признался в любви к «своей Татьяне».

instagram @ marchi25

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