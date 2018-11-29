Видео: Папа Римский показал баскетбольный фристайл с кубинскими циркачами

Необычная аудиенция Папы Римского Франциска в очередной раз прошла в Ватикане. Главным героем мероприятия стал сам 82-летний глава католической церкви. 2 января в Ватикане выступали артисты кубинского цирка Circo Cuba.

Представление проходило на сцене, на которой также сидел и главный католик. В какой-то момент, один из артистов подошел к главе Ватикана с баскетбольным мячом и предложил поучаствовать в действе, а именно покрутить мяч на указательном пальце.

Папа согласился с предложением и тогда, артист поставил понтифику на палец раскрученный мяч. Тот удержался на персте главы католической церкви буквально несколько секунд, однако даже это уже восхитило собравшихся в зале. Видео опубликовало агентство Reuters.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что шестилетний мальчик прервал аудиенцию Папы Римского.