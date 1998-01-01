Дерзкое ограбление магазина Apple в Нью-Йорке попало на видео

Полиция Нью-Йорка разыскивает налетчика, который ограбил магазин Apple на Манхэттене. В ночь на среду, 2 января, мужчина проник в помещение через разбитое окно. Оказавшись внутри он быстро наполнил сумку дорогими смартфонами и планшетами, после чего скрылся в неизвестном направлении. Все происходящее засняли камеры видеонаблюдения.

По информации Breaking911 ущерб от действий грабителя составил 75 тысяч долларов (порядка 5,2 миллиона рублей). Его описывают как белого мужчину среднего телосложения в возрасте около 35 лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что бутик Louis Vuitton обокрали на семь миллионов рублей в центре Москвы.