Пожар в частном доме в Новгородской области унес жизни пяти человек — фото

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По предварительной информации в огне могли погибнуть двое детей.

Фото, видео: МЧС России

Пять человек погибли при пожаре в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области. Пламя охватило частный дом, в котором находились люди. По предварительным данным, спастись не удалось никому. Соседи утверждают, что среди погибших скорее всего имеются двое детей.

Возгорание произошло поздно вечером в четверг, 3 января. Полностью потушить огонь специалистам МЧС удалось только после 3 часов ночи. Что стало причиной пожара неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Дагестане едва не сгорела жилая пятиэтажка.

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