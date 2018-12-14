«Испортила жизнь сыну»: Мать Брэда Питта резко высказалась в адрес Анджелины Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли манипулировала Брэдом Питтом и жестоко с ним обошлась при разводе. Об этом рассказала 79-летняя мать голливудского актера в скандальном интервью западным таблоидам.

— Джейн очень разгневана. Она никогда не простит Анджелину за то, что она сделала с семьей сына. Более того, бабушка почти не видела детей с момента развода, — поведали инсайдеры американским таблоидам, пишет портал Kinoafisha.

Источник близкий к окружению Питта также сообщил, что актеру не раз приходилось сдерживать свою маму, которая хотела «посмотреть Джоли в глаза и высказать свои претензии».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Джоли и Питт согласовали «детский вопрос» после двух лет споров.