Лепс объявил о начале «переговоров с женой» о рождении пятого ребенка

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56-летний певец не уверен, что его супругу убедят его аргументы.

Фото: globallookpress.com

Григорий Лепс заявил о планах завести еще одного ребенка, пишет Teleprogramma.

Отец четверых детей отметил, что уже начал «переговоры с женой» — 45-летней Анной Шаплыковой. Музыкант добавил, что в настоящее время «усиленно качается».

По словам музыканта, эта тема обсуждается вполне серьезно, однако супруга может и отказать. В качестве примера Лепс привел случай в семье близкого друга, который был вынужден купить новый дом за несколько миллионов рублей, чтобы в семье случилось пополнение.

 
 
 
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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

Ранее Пятый канал публиковал видео выступления дочери Григория Лепса Евы.

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