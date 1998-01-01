«Его парализовало»: Москвичка рассказала про соседа, которого покусала собственная кобра

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Мужчина, занимавшийся разведением змей, едва не стал жертвой собственного питомца.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Домашняя кобра покусала своего хозяина в Москве. 49-летний мужчина занимался разведением змей и предпочитал держать пресмыкающихся в своей квартире.

По информации Пятого канала, после того, как змея укусила москвича, он вколол себе противоядие и вызвал скорую помощь. Однако после прибытия медиков, в квартиру их он впускать не захотел, сказав, что с ним уже все в порядке. Однако соседи утверждают, что мужчину парализовало.

— Его парализовало. Руки ноги. Он сосед, мы всю жизнь прожили вместе. Уже его забирала скорая, (он — прим.ред.) написал отказ. У него постоянно змеи, он их выпускает в лес. Такое натворил сегодня, — рассказала соседка покусанного мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что огромный питон распугал впечатлительных посетителей модного бутика в Башкирии.

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