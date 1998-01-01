Молодежная сборная РФ по хоккею поборется за третье место в МЧМ

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В финале чемпионата сразятся США и Финляндия.

Фото: © РИА Новости / Крис Бэрри

Молодежная сборная РФ по хоккею после проигрыша на МЧМ в Канаде команде из США встретится в матче за третье место со сборной Швейцарии, который пройдет в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.

Финалистами соответственно после полуфинальных встреч стали команды США и Финляндии. К слову, швейцарцы уступили финнам со счетом 1:6 и единственный гол в ворота скандинавских соседей забил родившийся в России Филипп Курашев. Его отец, Константин Курашев, чемпион мира юниорской сборной СССР. В настоящее время является помощником тренера в Швейцарии.

На встрече в полуфинале с американцами россияне уступили со счетом 2:1. Пятый канал рассказывал об этом ранее. Проигрыш прокомментровал и наставник молодежки РФ Валерий Брагин.

 

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