Видео: В МВД Ингушетии проверяют информацию о ребенке, которому в роддоме заклеили рот

Полиция Ингушетии начала доследственную проверку по факту инцидента, который вызвал общественный резонанс. 5 января в сети Instagram были опубликованы кадры, на которых видно, как в больничном помещении лежит младенец, в его рот вставлена соска, приклеенная к лицу лейкопластырем.
Женщина за кадром, снявшая видео, говорит:
Как сообщает РИА Новости, что по информации представителя правоохранительных органов, по предварительным данным, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток республиканского перинатального центра, которая уже созналась в содеянном. Обстоятельства инцидента выясняются.
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