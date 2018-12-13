Видео: В МВД Ингушетии проверяют информацию о ребенке, которому в роддоме заклеили рот

Полиция Ингушетии начала доследственную проверку по факту инцидента, который вызвал общественный резонанс. 5 января в сети Instagram были опубликованы кадры, на которых видно, как в больничном помещении лежит младенец, в его рот вставлена соска, приклеенная к лицу лейкопластырем.

Женщина за кадром, снявшая видео, говорит: «Это перинатальный центр. Отделение патологии новорожденных» . В подписи к видео уточняется, что у мальчика проблемы с легкими.

— Сотрудниками полиции Ингушетии по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение , — рассказали правоохранители.

Как сообщает РИА Новости, что по информации представителя правоохранительных органов, по предварительным данным, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток республиканского перинатального центра, которая уже созналась в содеянном. Обстоятельства инцидента выясняются.

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