Дочь российской певицы Славы Александра Морозова порадовала подписчиков в Instagram совершенно голым фото.

На черно-белом снимке девушка провокационно позирует в одних кроссовках, демонстрируя татуировку. Публикацию Александра сопроводила цифрой 20, очевидно намекая недавно прошедший день рождения.

Instagram @alexandrawinter

Пользователи поздравили девушку с праздником и рассыпались в многочисленных и заслуженных комплиментах, в которых отметили прекрасные гены, которые Александра унаследовала от матери.

— Очень красиво и главное совсем не пошло , — гласит один из комментариев.

Ранее Пятый канал рассказывал о критике, которая обрушилась на Светлану Лободу за странное фото дочери.