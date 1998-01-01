Видео: крупный пожар произошел в ангаре в Новой Москве

Пожар в одном из ангаров на улице Липовый парк в поселке Коммунарка начался утром в воскресенье, 6 января. Строение площадью почти 100 квадратных метров охвачено полностью.

Как стало известно Пятому каналу, существует угроза перехода огня на соседние строения. Как видно на кадрах с места происшествия, возле жилых многоэтажек поднимается черный столп дыма.

На место прибыли экстренные службы. Точная площадь возгорания и что именно хранилось в помещение устанавливается. Также важно выяснить насколько оно опасно.

По уточненной информации, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.