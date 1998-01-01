Увеличен объем выплат от региона для пострадавших в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в воскресенье, 6 января, заявил в своем Telegram-канале, что принято решение увеличить объем выплат пострадавшим в Магнитогорске после трагедии 31 декабря 2018 года с 66 до 93 миллионов рублей.

Кроме выделена материальная помощь из федерального бюджета, решение о выдаче которой было подписано правительством России накануне, в размере 65 миллионов рублей. Также со своей стороны Магнитогорский металлургический комбинат принял решение о выплате компенсаций в таком же размере.

В то же время власти Челябинской области начали переговоры с девятью банками по вопросу урегулирования задолженности по ипотеке тех, кто проживал в пострадавших подъездах. На данный момент это 12 человек. Как уточнили в региональном правительстве, по двум из девяти банков решения в пользу пострадавших принято.

Как сообщил РИА Новости мэр Магнитогорска Сергей Бердников, в воскресенье был произведен успешный пробный пуск горячей воды в пригодных для проживания подъездах пострадавшего дома. Что касается тех, кто не может сейчас вселиться в свои квартиры, то по информации губернатора региона, подано почти 30 заявлений на аренду жилья, на компенсацию которого семьям и жителям будет выплачиваться до 15 тысяч рублей в месяц в течение квартала.

Завтра в Магнитогорске простятся с последним из 39 погибших в трагедии в канун Нового года. Сегодня пройдут похороны еще 11 погибших. Тела четырех погибших из Таджикистана доставлены на родину.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с заместителем директора компании-проектировщика этого дома Юрием Карамышевым, который рассказал о возможных причинах столь серьезного разрушения жилого многоквартирного дома.