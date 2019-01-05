Ким Кардашьян и Канье Уэст протестировали террасу новой квартиры в Майами

Звездная пара Канье Уэста и Ким Кардашьян впервые были замечены в новой роскошной квартире в Майами, которую рэпер подарил жене на Рождество.

После отдыха на горнолыжном курорте в Аспене, Ким и Канье приехали в жаркую Флориду — в роскошную квартиру на побережье Майами-Бич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от سلبریتی نیوز (@celebmagazine.ir) 4 Янв 2019 в 10:43 PST

Папарацци застали парочку за страстным поцелуем. К слову, это первое появление кумиров миллионов в новом жилье, а Канье и вовсе не осматривал квартиру перед покупкой.

Ранее Пятый канал рассказывал о скором пополнении в семье Уэста и Кардашьян.