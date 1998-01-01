Победители новогоднего розыгрыша «Русского лото» до сих пор не объявились

Организаторы новогодней лотереи «Русское лото» сообщили, что с ними до сих пор не связались победители розыгрыша.

Отмечается, что житель Санкт-Петербурга и Ставрополья не позвонили по указанным в билетах номерам телефонов. Устроители лотереи пояснили, что обычно победители выходят на связь в течение одно-двух недель.

— Особенно не торопятся заявлять о себе, если сумма выигрыша внушительная. Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее , — сообщили в компании «Столото».

Организаторы призвали участников лотереи еще раз взглянуть на билеты и позвонить им для получения своего выигрыша.

Ранее Пятый канал рассказывал о розыгрыше 1264-го тиража «Русского лото».