Десантный корабль ВМС США Fort McHenry направился в Черное море

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Как сообщает пресс-служба шестого флота, военный корабль в настоящее время проходит пролив Дарданеллы.

Фото: Dvidshub / © U.S. Navy / MCS 2nd Class Megan Anuci

Пресс-служба шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в воскресенье, 6 января, распространила сообщение о том, что большой десантный корабль Fort McHenry в настоящее время движется через пролив Дарданеллы и направляется в Черное море.

В ведомстве подчеркнули, что действия военного судна направлены на подтверждение «коллективной решимости обеспечить безопасность в Черном море» и «подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

После инцидента в Керченском проливе с участием украинских кораблей, США и Великобритания регулярно стали наведываться в Черное море, пытаясь таким образом показать некую мощь НАТО и соучастие в судьбе Незалежной. Однако пока это больше похоже на дрязгание оружием и некий популизм.

Так, в конце декабря 2018 года с якобы дружеским визитом в Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. Со стороны Украины тут же полетели заявления о совместных учениях с фрегатом «Гетман Сагайдачный» и поддержке НАТО. Однако со стороны как самого королевства, так и со стороны прибывших представителей заявлений не было. Погостили немного, да, домой уплыли.

Спустя 10 дней, российский истребитель провел безопасный перехват американского самолета-разведчика, который около двух часов находился в небе над Черным морем.

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