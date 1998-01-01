Заокеанские «друзья»: Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

В порт Одессы зашел разведывательный корабль «Эхо» ВМС Великобритании. Как отмечает представитель Туманного Альбиона, это дружеский визит, однако украинские военные уже заявили о совместных маневрах, в них примет участие фрегат «Гетман Сагайдачный».

Читайте также Украина испытала крылатые ракеты в Черном море — видео

Кроме того, появление корабля Северного Альянса многие расценивают, как подготовку к очередной провокации в Керченском проливе. Во всяком случае, председатель Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в интервью Би-Би-Си заявил, что такой поддержке был бы рад. Впрочем, судя по его ответам, страны НАТО не торопятся принимать участие в этой авантюре.

— Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях. Это было бы очень логично, чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря доказали, что Россия должна считаться с международным правом. Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей, — заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Тем временем 40 американских сенаторов призвали Дональда Трампа провести полномасштабную операцию в Черном море в ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе. Участвовать в ней должны корабли основных стран-участниц НАТО.

По мнению авторов документа, этот шаг должен заставить Россию соблюдать международные правила судоходства. Правда, сенаторы не упомянули, что украинские катера и буксир сами нарушили эти правила и без предупреждения зашли в наши территориальные воды. В Белом Доме на предложение провести многонациональную операцию пока никак не отреагировали.

Напомним, что в результате провокации украинских военных моряков до 25 января арестованы 24 гражданина Украины