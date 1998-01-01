Посольство РФ: На борту затонувшего у берегов Турции судна россиян не было

На затонувшем в Черном море грузовом судне россиян не было, экипаж состоял из 11 граждан Украины и двух азербайджанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства России в Турции.

Ранее сообщалось, что на борту судна, шедшего под панамским флагом, было двое россиян. По последним данным, в результате кораблекрушения, которое произошло утром в понедельник, 7 января, в 80 километрах от турецкого порта Самсун, погибли шесть человек, семерых турецким экстренным службам удалось спасти. В поисково-спасательной операции были задействованы вертолеты. Пострадавшие доставлены в больницы Самсуна. Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, один из спасенных находится в тяжелом состоянии.