Президент Всемирного банка уходит в отставку

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким уходит в отставку 1 февраля. Об этом в понедельник, 7 января, сообщили на сайте финансового института.

Исполнять его обязанности назначена Кристалина Георгиева, занимающая на данный момент пост главного исполнительного директора ВБ.

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Ким решил добровольно сложить полномочия, пишут «Известия».

Однако ряд экспертов связывают его отставку с началом борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и критиками контроля Вашингтоном деятельности ВБ.

Ким — гражданин США корейского происхождения — возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 году он был переизбран на второй срок. Его полномочия должны были истечь лишь в 2022 году.

Гражданка Болгарии Георгиева до назначения на пост исполнительного директора в январе 2017 года занимала должность вице-президента Еврокомиссии и отвечала за бюджет и человеческие ресурсы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по данным экономистов Всемирного банка, мировой кризис России не страшен.