Президент Всемирного банка уходит в отставку

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким уходит в отставку 1 февраля. Об этом в понедельник, 7 января, сообщили на сайте финансового института.
Исполнять его обязанности назначена Кристалина Георгиева, занимающая на данный момент пост главного исполнительного директора ВБ.
Ким решил добровольно сложить полномочия, пишут «Известия».
Однако ряд экспертов связывают его отставку с началом борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и критиками контроля Вашингтоном деятельности ВБ.
Ким — гражданин США корейского происхождения — возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 году он был переизбран на второй срок. Его полномочия должны были истечь лишь в 2022 году.
Гражданка Болгарии Георгиева до назначения на пост исполнительного директора в январе 2017 года занимала должность вице-президента Еврокомиссии и отвечала за бюджет и человеческие ресурсы.
Ранее Пятый канал рассказывал, что, по данным экономистов Всемирного банка, мировой кризис России не страшен.