Владимир Пресняков не планирует худеть

Певец Владимир Пресняков не считает, что ему необходимо снижать вес. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».

Журналисты поинтересовались у исполнителя, берет ли он пример со своей супруги — певицы Натальи Подольской, которая регулярно занимается спортом и следит за питанием.

«А мне надо худеть? Какие худения сейчас? <…> Ну, может быть, она худеет, я себя нормально чувствую», — ответил Пресняков.

При этом сама Подольская неоднократно рассказывала о том, как поддерживает себя в форме. Певица старается выстраивать график вокруг тренировок и практически каждый день ходить в зал. Она предпочитает силовые и кардиотренировки.

Ранее артистка также рассказывала, что старается следить за рационом: пьет много воды, не употребляет консервы, ограничивает соленое и жирное и старается не есть после семи вечера. По ее словам, важную роль в поддержании формы играет и полноценный сон.

В 2025 году Подольская рассказывала 5-tv.ru, что не взвешивается уже несколько лет и ориентируется на отражение в зеркале и то, как сидит одежда. При необходимости певица на несколько дней корректирует питание и усиливает спортивные нагрузки.

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