«Ты прекрасна, спору нет»: Животные забавно реагируют на себя в зеркале — видео

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В ходе эксперимента фотограф Марк Фернли поставил в джунглях зеркало и заснял поведение представителей местной фауны.

Фото: www.globallookpress.com

Марк Фернли, фотограф дикой природы провел необычный эксперимент. Он поставил в джунглях Амазонки зеркало и скрытую камеру, и запечатлел реакцию диких животных на свое отражение.

Отражающая поверхность была расположена так, что животные видели себя внезапно. Пума, увидевшая свое отражение, резко отпрыгнула и приняла боевую стойку. Леопард же сначала обнюхал неведомый объект, а потом начал играть со своим зеркальным «собратом» и греться в лучах солнечных зайчиков.

С любопытством к зеркалу отнеслась тайра (хищник из рода куньих, обитающий в Центральной и Южной Америке — прим.ред.). Зверек некоторое время разглядывал себя, но быстро потерял интерес и пошел дальше. Наконец, камера засняла пугливого агути — небольшого грызуна, родственного морским свинкам. Он настолько испугался своего отражения, что отпрыгнул на приличное расстояние и побоялся возвращаться к зеркалу.

Марк Фернли пояснил, что его проект создан не для смеха.

— Записывая поведение разных видов, мы вскоре будем понимать гораздо больше относительно того, насколько умны животные, — рассказал фотограф.

Ранее Пятый канал публиковал видео с собаками-вандалами.

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