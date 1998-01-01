Марк Фернли, фотограф дикой природы провел необычный эксперимент. Он поставил в джунглях Амазонки зеркало и скрытую камеру, и запечатлел реакцию диких животных на свое отражение.

Отражающая поверхность была расположена так, что животные видели себя внезапно. Пума, увидевшая свое отражение, резко отпрыгнула и приняла боевую стойку. Леопард же сначала обнюхал неведомый объект, а потом начал играть со своим зеркальным «собратом» и греться в лучах солнечных зайчиков.

С любопытством к зеркалу отнеслась тайра (хищник из рода куньих, обитающий в Центральной и Южной Америке — прим.ред.). Зверек некоторое время разглядывал себя, но быстро потерял интерес и пошел дальше. Наконец, камера засняла пугливого агути — небольшого грызуна, родственного морским свинкам. Он настолько испугался своего отражения, что отпрыгнул на приличное расстояние и побоялся возвращаться к зеркалу.

Марк Фернли пояснил, что его проект создан не для смеха.

— Записывая поведение разных видов, мы вскоре будем понимать гораздо больше относительно того, насколько умны животные, — рассказал фотограф.

Ранее Пятый канал публиковал видео с собаками-вандалами.