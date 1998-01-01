«Затерянные во льдах»: В сеть выложили трейлер триллера о выживании в Арктике

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Ленту «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном в главной роли зритель увидит уже в 2019 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @ Трейлер FIlms

В сети появился трейлер фильма «Затерянные во льдах», который критики уже называют лучшим фильмом о выживании. В прокат картина выйдет в 2019 году.

Сюжет фильма основан на рассказе Виктора Астафьева «Сон о белых горах». Главный герой ленты — пилот по имени Хаксли терпит крушение в небе над арктической пустыней. На долгие месяцы единственным укрытием от холода и дикой природы для него становится корпус разбитого самолета.

Хаксли учится добывать себе пропитание и спасаться от природных напастей. Однажды он находит девушку, замерзающую во льдах. Незнакомка практически полностью парализована и без посторонней помощи не выживет, поэтому Хаксли приносит ее в свое убежище и заботится о ней. Когда становится ясно, что без помощи медиков дальше не справиться, пилот грузит девушку на сани и отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы выбраться к людям.

Роль Хаксли исполнил Мадс Миккельсен, хорошо известный зрителю по главной роли в сериале «Ганнибал». Обездвиженную спутницу пилота сыграла Мария Тельма Смарадоттир — ее публика знает по съемкам в сериале «Заключенные». Режиссером триллера стал Джо Пенна — за работу над «Затерянными во льдах» он был номинирован на премию Каннского кинофестиваля.

Ранее Пятый канал рассказывал об итогах вручения премии «Золотой глобус». Так, лучшей актрисой драматического жанра стала Гленн Клоуз — она исполнила главную роль в фильме «Жена».

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