«Затерянные во льдах»: В сеть выложили трейлер триллера о выживании в Арктике

В сети появился трейлер фильма «Затерянные во льдах», который критики уже называют лучшим фильмом о выживании. В прокат картина выйдет в 2019 году.

Сюжет фильма основан на рассказе Виктора Астафьева «Сон о белых горах». Главный герой ленты — пилот по имени Хаксли терпит крушение в небе над арктической пустыней. На долгие месяцы единственным укрытием от холода и дикой природы для него становится корпус разбитого самолета.

Хаксли учится добывать себе пропитание и спасаться от природных напастей. Однажды он находит девушку, замерзающую во льдах. Незнакомка практически полностью парализована и без посторонней помощи не выживет, поэтому Хаксли приносит ее в свое убежище и заботится о ней. Когда становится ясно, что без помощи медиков дальше не справиться, пилот грузит девушку на сани и отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы выбраться к людям.

