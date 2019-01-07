Fiji Water Girl: разносчица воды на «Золотом глобусе» стала звездой соцсетей

Девушка, разносившая воду на премии «Золотой глобус», стала звездой интернета. Всему виной кадры с ее участием, сделанные во время церемонии.

На многих снимках с на красной дорожки вместе со звездами позирует одна и та же девушка — разносчица воды в очаровательном синем платье. Присутствие незнакомки на фотографиях стало своеобразным трендом церемонии этого года.

В обязанности девушки входило предлагать гостям бутилированную воду, рекламируя тем самым ее производителя. Удачное и многократное попадание разносчицы в кадр вместе с подносом с бутылочками принесло девушке огромную популярность. Она даже получила прозвище, созвучное с маркой и продуктом, которые она представляла — Fiji Water Girl.

— «Я как простуда на губе, ты не можешь просто так избавиться от меня», — шутят пользователи социальных сетей.

Позднее выяснилось, что сама загадочная незнакомка и без того не страдала от недостатка популярности. Как оказалось, подачей воды на «Золотом глобусе» занималась модель Келлен Катчберт. О своем присутствии на церемонии в качестве разносчицы воды она сообщила еще до того, как за ней закрепилось амплуа Fiji Water Girl.

Instagram @kellethcuthbert

На своей странице в инстаграм Келлен даже сообщила, что в связи с возросшим интересом к своей персоне она наконец-то завела аккаунт в Twitter.

Instagram @kellethcuthbert

Ранее Пятый канал сообщал об итогах вручения премии «Золотой глобус». Так, награду за лучший саундтрек получила певица Леди Гага.