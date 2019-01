Хоккеист канадского клуба «Келоуна Рокетс» в очередном матче мощным ударом расколол шайбу на две части. В игре с командой «Принс Джордж Кугарс» Заблоцки решил выполнить дальний бросок, шайба полетела мимо ворот и, ударившись об борт, разбилась на два куска. Видео необычного случая опубликовано в Twitter «Рокетс».

Have you ever seen this before? Lane Zablocki's (@lzabbs.39) one-timer hit the glass and broke into two on Saturday against the Cougars! 💪🏋️‍♂️ pic.twitter.com/hxf2AreWnd