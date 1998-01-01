Хоккеист расколол шайбу надвое ударом чудовищной силы — видео

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Игрок канадского клуба «Келоуна Рокетс» Лейн Заболоцки попал шайбой в борт и разбил спортивный снаряд на два куска.

Фото: www.globallookpress.com

Хоккеист канадского клуба «Келоуна Рокетс» в очередном матче мощным ударом расколол шайбу на две части. В игре с командой «Принс Джордж Кугарс» Заблоцки решил выполнить дальний бросок, шайба полетела мимо ворот и, ударившись об борт, разбилась на два куска. Видео необычного случая опубликовано в Twitter «Рокетс».

Обычно хоккейные шайбы изготавливают из вулканизированной резины с добавлением минералов и масел, поэтому снаряд получается плотным и тяжелым. Профессионалы могут бросить шайбу со скоростью свыше 100 километров в час. Из-за таких скоростей и плотности шайбы могут разбивать защитные стекла, шлемы игроков и рвать сетки. Однако расколовшаяся шайба для хоккея все же редкость.

Несмотря на пушечный бросок Заблоцки, «Келоуна Рокетс» проиграли со счетом 2:1.

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