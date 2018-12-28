Трамп не будет объявлять в США чрезвычайное положение во время обращения к нации

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Обращение к нации президента США запланировано на вечер вторника, 8 января.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к нации вечером во вторник, 8 января, не станет заявлять о введении чрезвычайного положения в связи с кризисной ситуацией, сложившейся на южной границе Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Вашингтон пост».

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В начале недели лидер США разместил в своем Twitter-аккаунте сообщение о намеченном на вторник выступлении перед американцами. Данное решение политик мотивировал сложившимся положением на американо-мексиканской границе. Национальные СМИ тут же связали это обращение с желанием Трампа объявить чрезвычайное положение в США, чтобы таким образом, минуя Конгресс, получить средства для возведения физической преграды на пути неконтролируемого потока мигрантов на границе Мексики и США.

Ранее Пятый канал сообщал, что представители Демократической партии, имеющие большинство в нижней палате парламента США, отказались принять бюджет, в который заложено около пяти миллиардов долларов на возведение пограничной стены на границе с Мексикой. Парламентарии готовы выделить на это не более 1,3 миллиарда долларов.

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