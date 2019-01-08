Продюсера Максима Фадеева сравнили с суперзвездой индийского кино Митхуном Чакраборти. На фото, которое Фадеев выложил в Instagram, его снимок юношеских лет совмещен с изображением индийского актера.

Некоторые юзеры подтвердили, что сходство есть.

— Так вот почему я так Вас люблю, Вы брат Джимми (персонаж Чакраборти из фильма «Танцор диско»).

— Теперь можно и «Джимми» спеть.

— Через много лет нашли друг друга. Где танцы? Танцы!

Вторая половина комментаторов, как и сам Фадеев, отказались признавать сходство.

— Вы очень красивый мужчина и он тоже, очень, но вы совершенно разные и совсем не похожи.

— Совсем разные, если брать во внимание схожесть стрижек или черно-белое звучание, то так можно сравнивать всех подряд.

Митхун Чакраборти — индийский актер, ставший известный всему СССР после фильма «Танцор диско» 1982 года. Песни «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja» и «I am a Disco Dancer» из картины обрели колоссальную популярность. На родине Чакраборти снялся в более чем 350 фильмах, и на данный момент является одним из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Болливуда.

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