В первый рабочий день 2019 года Ольга Бузова сообщила всем о начале своего долгожданного отпуска. Отдыхать звезда будет на Мальдивах вместе с сестрой Анной.

Ведущая «Дома-2» и певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой девушки вышагивают из водного самолета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Янв 2019 в 10:09 PST

— Я его ждала год, только в январе перед своим днем рождения, я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать , — подписала снимок Ольга.

Подписчики тут же заметили, что в мае 2018-го звезда уже была в отпуске на Сейшелах, о чем свидетельствуют откровенные фотографии.

Однако других пользователей больше интересовал другой момент — встретит ли Бузова снова «случайно» комика Тимура Батрутдинова, с которым недавно ворковала в Москве, а ровно год назад во время отдыха мог начаться их «тайный роман».

— А где Батруха? — шутливо вопрошает один из подписчиков Ольги.

В это время на Мальдивах отдыхают не менее яркие представительницы отечественного шоу-бизнеса — Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Остается надеяться, что российским звездам хватит места под солнцем для нового фото в Instagram.