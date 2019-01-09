А где Батруха? — Бузова взяла сестру на долгожданный отпуск на Мальдивах

, 15:50 Фото 53

Концентрация российских звезд на тропических островах в январе 2019 года становится взрывоопасной.

Фото: Instagram @buzova86

В первый рабочий день 2019 года Ольга Бузова сообщила всем о начале своего долгожданного отпуска. Отдыхать звезда будет на Мальдивах вместе с сестрой Анной.

Ведущая «Дома-2» и певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой девушки вышагивают из водного самолета.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

— Я его ждала год, только в январе перед своим днем рождения, я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать, — подписала снимок Ольга.

Подписчики тут же заметили, что в мае 2018-го звезда уже была в отпуске на Сейшелах, о чем свидетельствуют откровенные фотографии.

Однако других пользователей больше интересовал другой момент — встретит ли Бузова снова «случайно» комика Тимура Батрутдинова, с которым недавно ворковала в Москве, а ровно год назад во время отдыха мог начаться их «тайный роман».

— А где Батруха? — шутливо вопрошает один из подписчиков Ольги.

В это время на Мальдивах отдыхают не менее яркие представительницы отечественного шоу-бизнеса — Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Остается надеяться, что российским звездам хватит места под солнцем для нового фото в Instagram.

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