В первый рабочий день 2019 года Ольга Бузова сообщила всем о начале своего долгожданного отпуска. Отдыхать звезда будет на Мальдивах вместе с сестрой Анной.
Ведущая «Дома-2» и певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой девушки вышагивают из водного самолета.
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Подписчики тут же заметили, что в мае 2018-го звезда уже была в отпуске на Сейшелах, о чем свидетельствуют откровенные фотографии.
Однако других пользователей больше интересовал другой момент — встретит ли Бузова снова «случайно» комика Тимура Батрутдинова, с которым недавно ворковала в Москве, а ровно год назад во время отдыха мог начаться их «тайный роман».
— А где Батруха? — шутливо вопрошает один из подписчиков Ольги.
В это время на Мальдивах отдыхают не менее яркие представительницы отечественного шоу-бизнеса — Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Остается надеяться, что российским звездам хватит места под солнцем для нового фото в Instagram.