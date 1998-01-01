США исключили размещение войск на Курилах

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Командование вооруженными силами США в Японии опровергло информацию о возможном появлении военных баз на южных островах Курильской гряды в случае, если Москва передаст их Токио.

Фото: www.globallookpress.com

Соединенные штаты не планируют сокращать свое военное присутствие в Японии, а также создавать новые объекты на юге Курил. Об этом заявил генерал-лейтенант Джерри Мартинез в ходе пресс-конференции в Токио.

— Прямо сейчас у США нет планов размещать вооруженные силы на этих островах, — приводит его слова RT.

Японская сторона настаивает на передаче островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи при заключении мирного договора с РФ. Премьер-министр Синдзо Абэ накануне заявил, что приложит все усилия, для скорейшего решения территориального спора.

На территории Японии действуют более 90 американский военных объектов, где проходят службу 47 тысяч военнослужащих. Кроме защиты союзника они принимают участие в учениях, а также участвуют в ликвидации стихийных бедствий.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Япония предлагает РФ отказаться от взаимных требований компенсации по Курилам.

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