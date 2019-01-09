Развлечение по-дальневосточному: В Приамурье дети катаются с горки из фекалий

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Бездеятельность управляющей компании в Приамурье привела к тому, что у маленьких жителей села появилась замечательная ледяная горка, правда, из замерзших нечистот.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Катание с горки — одно из самых популярных зимних развлечений. В удовольствии проехаться с ветерком не отказывают себе даже многие взрослые. Нередко горки возникают стихийно — например, на обледенелых склонах или покатых обочинах. Но иногда появление льда имеет нелицеприятную историю. Так, дети в одном из сел Приамурья катаются с горки из замерзших нечистот.

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«Фекальная горка» появилась в населенном пункте Чигири Благовещенского района региона. В одной из новостроек переполнились септики, что и привело к разливу канализационных вод — жижа с далеко не самым приятным составом ручьями потекла по улице. Низкие температуры быстро превратили фекальную реку в лед, на котором и стали резвиться не подозревающие о его происхождении дети. Портал «Амур.инфо» публиковал фотографии, на которых местная ребятня катается по замерзшим нечистотам.

Сейчас глава поселения «решает вопрос» об устранении нестандартного игрового пространства. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба Благовещенского района. В ЕДДС также отметили, что управляющая компания, допустившая и не ликвидировавшая последствия разлива нечистот, будет отстранена от работы.

— Там как бы есть управляющая компания, но она ничего не делает, сейчас решается вопрос, будет проводиться собрание, чтобы сменить управляющую компанию. В септике все откачано, просто один раз была ситуация, он переполнился и потек, это все замерзло. Сейчас септик откачивается, — цитирует РИА Новости представительницу ЕДДР.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Петербурге причиной прорыва трубы стал матрас, который спустили в канализацию жители многоквартирного дома.

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