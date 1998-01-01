На Украине усиленно готовятся к конкурсу «Евровидение-2019»

Украина представила список из 16 артистов и коллективов, которые могут представить страну на «Евровидение-2019». Об этом стало известно из Twitter-аккаунта UA: Eurovision.
You’ve been waiting for this! 🎉— UA: Eurovision 🇺🇦 (@uapbc) 9 января 2019 г.
Participants of #Vidbir2019:
1. KAZKA
2. Brunettes Shoot Blondes
3. IVAN NAVI
4. LETAY
5. The Hypnotunez
6. Freedom Jazz
7. Braii
8. VERA KEKELIA
9. TAYANNA
10. BAHROMA
11. LAUD
12. YUKO
13. ANNA MARIA
14. KiRA MAZUR
15. KHAYAT
16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo
Для российского зрителя в представленном списке немного знакомых имен. Ни один из претендентов ранее не проходил в основной конкурс, но есть те, кто уже попадал в отбор. Группа KAZKA из Киева, которая исполняет поп-музыку в сочетании с фолком, участвовала в прошлогоднем отборе. Исполнитель LAUD смог добраться до финала национального конкурса в 2018 году, а TAYANNA, поп-певица из Черновцов, будет участвовать в кастинге уже в третий раз.
В России букмекеры еще в конце 2018 года попытались вычислить шансы отечественных исполнителей поехать на очередное «Евровидение». По мнению аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» высокая вероятность представить Россию в 2019 году у Юлианы Карауловой в дуэте с Manizha — целых 20%. Один из самых низких процентов у Басты — букмекеры определили ему 6%.
Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе депутата Вадима Манукяна, который предложит отправить на «Евровидение» от России Филиппа Киркорова.