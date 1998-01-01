На Украине усиленно готовятся к конкурсу «Евровидение-2019»

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На право представлять Незалежную претендуют 16 артистов и коллективов, финальный отсев пройдет 23 февраля.

Фото: Twitter @uapbc

Украина представила список из 16 артистов и коллективов, которые могут представить страну на «Евровидение-2019». Об этом стало известно из Twitter-аккаунта UA: Eurovision.

Для российского зрителя в представленном списке немного знакомых имен. Ни один из претендентов ранее не проходил в основной конкурс, но есть те, кто уже попадал в отбор. Группа KAZKA из Киева, которая исполняет поп-музыку в сочетании с фолком, участвовала в прошлогоднем отборе. Исполнитель LAUD смог добраться до финала национального конкурса в 2018 году, а TAYANNA, поп-певица из Черновцов, будет участвовать в кастинге уже в третий раз.

В России букмекеры еще в конце 2018 года попытались вычислить шансы отечественных исполнителей поехать на очередное «Евровидение». По мнению аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» высокая вероятность представить Россию в 2019 году у Юлианы Карауловой в дуэте с Manizha — целых 20%. Один из самых низких процентов у Басты — букмекеры определили ему 6%.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе депутата Вадима Манукяна, который предложит отправить на «Евровидение» от России Филиппа Киркорова.

«Евровидение-2019» пройдет с 14-го по 18 мая в израильском Тель-Авиве.

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