На Украине усиленно готовятся к конкурсу «Евровидение-2019»

Украина представила список из 16 артистов и коллективов, которые могут представить страну на «Евровидение-2019». Об этом стало известно из Twitter-аккаунта UA: Eurovision.

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Participants of #Vidbir2019:



1. KAZKA

2. Brunettes Shoot Blondes

3. IVAN NAVI

4. LETAY

5. The Hypnotunez

6. Freedom Jazz

7. Braii

8. VERA KEKELIA

9. TAYANNA

10. BAHROMA

11. LAUD

12. YUKO

13. ANNA MARIA

14. KiRA MAZUR

15. KHAYAT

16. TseSho pic.twitter.com/3AONHX1ZGo — UA: Eurovision 🇺🇦 (@uapbc) 9 января 2019 г.

Для российского зрителя в представленном списке немного знакомых имен. Ни один из претендентов ранее не проходил в основной конкурс, но есть те, кто уже попадал в отбор. Группа KAZKA из Киева, которая исполняет поп-музыку в сочетании с фолком, участвовала в прошлогоднем отборе. Исполнитель LAUD смог добраться до финала национального конкурса в 2018 году, а TAYANNA, поп-певица из Черновцов, будет участвовать в кастинге уже в третий раз.

В России букмекеры еще в конце 2018 года попытались вычислить шансы отечественных исполнителей поехать на очередное «Евровидение». По мнению аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» высокая вероятность представить Россию в 2019 году у Юлианы Карауловой в дуэте с Manizha — целых 20%. Один из самых низких процентов у Басты — букмекеры определили ему 6%.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе депутата Вадима Манукяна, который предложит отправить на «Евровидение» от России Филиппа Киркорова.