«Гудбай, Америка»: ЦБ заменяет доллары на юани и евро

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Банк России отчитался о снижении доли американской валюты в резервных вкладах.

Фото: www.globallookpress.com

Доля американского доллара в резервах Банка России снизилась на 24% за 2018 год, сообщает «Экономика сегодня». Место денег США постепенно заменяет евро и юань, также растет процент вкладов в валютах других стран.

В 2018 году доля доллара снизилась на 24%, теперь американская валюта составляет 21,9%. На место «зеленого» пришел юань — в начале прошло года китайская валюта держалась на отметке 0,1%, теперь у него 14,7%. Также вырос процент резервов в евро — с 25% до 31%.

Кроме основных иностранных валют ЦБ наращивает вклады в канадских и австралийских долларах, швейцарских франках, иенах и фунтах стерлингов.

Ранее Пятый канал рассказывал, какую валюту глава британского ЦБ считает преемником доллара.

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