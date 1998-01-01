Настоящий цирк: Артистов шапито задержали прямо во время представления

В Уфе прямо во время представления в цирке шапито в зале появились люди в форме и стали выводить с арены артистов. При этом действовали довольно жестко, надевая на участников представления наручники прямо на глазах зрителей, среди которых было много детей.

Что происходит на арене зрителям никто не объяснил. Позже выяснилось, что причиной задержания стало невыполнение требования суда о закрытии шапито из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Решение было вынесено еще в середине декабря, но руководство цирка решило продолжить выступления во время новогодних каникул. Примечательно, что деньги за прерванное представление зрителям никто не вернул.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Папа Римский показал футбольный фристайл с кубинскими циркачами.