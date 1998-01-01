Встал и ушел: Трамп заявил, что встреча с демократами — пустая трата времени

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Президент США Дональд Трамп прервал встречу с лидерами Демократической партии по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой и прекращения шатдауна.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Дональд Трамп сказал «пока-пока» конгрессменам-демократам. И это не образное выражение, а дословная цитата. Переговоры президента с оппонентами по поводу шатдауна и строительства стены на границе с Мексикой опять провалились. Встреча в Белом доме закончилась, едва начавшись.

— Только что покинул встречу с Чаком и Нэнси, это пустая трата времени. Я спросил их: вы собираетесь утвердить мой план безопасности на границе, который включает стальной барьер? Они ответили: нет. Я сказал: пока-пока. Больше ничего не сработает, — написал Трамп в Twitter.

К журналистам вместо Трампа вышел вице-президент Майк Пенс, ему пришлось оправдываться, ведь выходка Трампа возмутила оппонентов. Демократы заявили: глава государства ведет себя, как ребенок.

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— Он просто встал и ушел. То есть мы снова увидели истерику от того, что ему не удалось добиться своего и заставить нас играть по своим правилам, — сказал Чак Шумер

— Президент постарался быть радушным хозяином. Он вошел в комнату и раздал всем конфеты. Он не повышал голос и не размахивал руками. Он просто чувствует свою ответственность за безопасность американцев, — заявил вице-президент США Майк Пенс.

Перед тем, как утвердить государственный бюджет на уже начавшийся год, Трамп требует, чтобы конгресс выделил деньги на строительство стены на границе США с Мексикой. Оппозиция отказывается. Ситуация напоминает политический цирк, однако страдают от этого тысячи госслужащих, которых отправили в вынужденные отпуска.

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