Видео: Казахский певец пнул двух мальчиков на сцене и плюнул им в рот

, 1:01 Видео 471

Инцидент произошел на концерте в Астане 9 января.

Фото, видео: Instagram @toregalitoreali

Популярный артист Торегали Тореали шокировал зрителей, когда сначала плюнул в лицо двум юным поклонникам, а потом пнул каждого пониже спины. Свой поступок он объяснил древним казахским ритуалом, согласно которому вместе со слюной ребенку передаются таланты другого человека.

Артист опубликовал видео с выступления на своей странице в Instagram.

— У нас всегда так в ауле делали, — сказал он со сцены.

В комментариях далеко не все оценил этот поступок. Одних возмутило, что артист исполнил обряд на чужом ребенке, других — то, что он пнул мальчиков. Поклонники отметили, что это никак не связано с обрядом «аузына тукирту» («ауыз» — рот, «тукиру» — плюнуть. Согласно поверью, с капелькой слюны, переданной ребенку прославленным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека — прим.ред.).

Ранее Пятый канал рассказывал, как американец волочил свою дочь по полу, держа за капюшон куртки.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:35
Суд над капитаном «Норда» перенесли в четвертый раз
1:01
Видео: Казахский певец пнул двух мальчиков на сцене и плюнул им в рот
0:39
Глава американского Минфина подтвердил снятие санкций с трех российских компаний
0:28
Путин призвал активнее заниматься газификацией внутри страны
0:01
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
23:47
В Совфеде прокомментировали отказ Трампа от участия в Давосском форуме
23:31
В Турции взяли под стражу одного из подозреваемых в убийстве российского посла
23:19
Киев не намерен приглашать российских наблюдателей на выборы президента Украины
22:58
Это вам не Россия: Французское правосудие для русского художника Павленского
22:50
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
22:37
Трамп не поедет на экономический форум в Давос
22:22
«Моя борода лучше, он проиграл»: Милонов нанес ответный «удар» Шнурову
22:07
Украина требует от Twitter заблокировать аккаунт МИД России в Крыму
22:02
«Эхо войны»: Почему легендарный танк Т-34 до сих пор в строю
21:50
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 7
21:29
Влад Топалов рассказал, когда объявит имя сына
21:15
Стала известна причина развода самого богатого человека в мире
21:11
Лучшее предложение: The National Interest объяснил причины успеха танка Т-90С
20:57
Петербургские чиновники получили по «лопате Беглова», некоторые уже используют
20:44
Видео: огромный тюлень-сивуч попытался ограбить машину с рыбой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

8 янв

«Завидуют!»: обнаженную блогершу из Казахстана поддержали в Брянске

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама