Видео: Казахский певец пнул двух мальчиков на сцене и плюнул им в рот

Популярный артист Торегали Тореали шокировал зрителей, когда сначала плюнул в лицо двум юным поклонникам, а потом пнул каждого пониже спины. Свой поступок он объяснил древним казахским ритуалом, согласно которому вместе со слюной ребенку передаются таланты другого человека.

Артист опубликовал видео с выступления на своей странице в Instagram.

— У нас всегда так в ауле делали, — сказал он со сцены.

В комментариях далеко не все оценил этот поступок. Одних возмутило, что артист исполнил обряд на чужом ребенке, других — то, что он пнул мальчиков. Поклонники отметили, что это никак не связано с обрядом «аузына тукирту» («ауыз» — рот, «тукиру» — плюнуть. Согласно поверью, с капелькой слюны, переданной ребенку прославленным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека — прим.ред.).

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