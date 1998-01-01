Морское путешествие для девяти тысяч туристов по Карибским островам в одночасье превратилось в кошмар. На одном из крупнейших в мире круизных лайнеров «Оазис морей» зафиксирована вспышка опасной инфекции Норуолк (норовирусную инфекцию также называют кишечным или желудочным гриппом — прим.ред.). Вирусом уже заразились более 160 пассажиров. Им оказывают срочную медицинскую помощь. В распоряжении врачей только те лекарства, которые можно отпускать без рецепта. Всем туристам сейчас строго запрещено покидать судно, на время карантина. Сколько людям придется провести в изоляции, пока не известно.

Ранее Пятый канал сообщал о вспышке инфекционного заболевания в одном из сел Дагестана. В период новогодних каникул там за помощью к медикам обратились около 60 человек.