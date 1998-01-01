В одном из сел Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции

В Дагестане более 60 жителей села Ленинаул были госпитализированы из-за острой кишечной инфекции. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью в период со 2-го по 8 января.

— В селении Ленинаул Казбековского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В период со 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек, — сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

К счастью, круглосуточное наблюдение большинству из них не понадобилось — госпитализированы были только 15 человек, из них — 11 детей. В настоящее время в медучреждениях остаются 11 человек, по большей части — взрослое население поселка. Остальных пациентов уже отпустили домой, поскольку их состояние улучшилось и не требует стационарного наблюдения.

Точная причина инфекционной вспышки пока неизвестна, но, как сообщила ТАСС Залина Муртазалиева, эпидемия могла начаться из-за некачественной воды.

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