«Дакар-2019» четвертый этап — экипаж Каргинова снова пришел первым

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По итогам соревнований в общем зачете грузовиков все три первые места занимают наши спортсмены.

Фото, видео: ТАСС/Shalan Stewart, Пятый канал

В Перу убедительной победой российских гонщиков завершился четвертый этап ралли «Дакар». В классе грузовиков первой вновь пришла машина команды «КамАЗ-Мастер». Отличился экипаж Андрея Каргинова. В общем зачете все три первые места занимают наши спортсмены.

Кроме этого хочется отметить и Сергея Карякина, выступающего в классе багги. Ему удалось придти к финишу первым и возглавить турнирную таблицу Дакара. Ну, а сегодня стартует пятый этап состязания. Гонщики называют его марафон в марафоне. Им предстоит преодолеть более 700 километров сложнейшей трассы, 500 из которых — скоростной участок в пустыне. При этом воспользоваться помощью механиков они смогут только в конце этапа.

Ранее Пятый канал сообщал, что на третьем этапе ралли-марафона «Дакар-2019» экипаж Андрея Каргинова, представляющего КамАЗ, обошел аргентинца Федерико Виллагру почти на 12 минут.

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