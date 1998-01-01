В США пропавшая после убийства родителей девочка найдена живой

13-летняя Джейми Клосс, таинственно пропавшая в октябре 2018 года после убийства ее родителей в городе Баррон, штат Висконсин, найдена живой, сообщает телеканал NBC.

Подростка обнаружили в 100 километрах от дома — в округе Дуглас на северо-западе штата. Полицейские пока не предоставили никаких данных о ее состоянии и каких-либо других подробностей.

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Родителей Джейми Клосс нашли застреленными в своем доме 15 октября 2018 года в городе Баррон, в 75 километрах от Миннеаполиса. Девочку и оружие полицейские на месте не обнаружили. Все это время девочку искали сотни полицейских и волонтеров. Шериф объявил награду за любую информацию о пропавшем подростке.

Ранее Пятый канал рассказывал о стрельбе в Калифорнии, жертвами которой стали три человека.