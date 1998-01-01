«Закон на моей стороне»: Трамп заявил о своем праве на введение режима ЧС

Дональд Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима чрезвычайной ситуации в США. С помощью экстренных мер он может попытаться получить средства на строительство стены на границе с Мексикой без разрешения Конгресса. О своих полномочиях президент заявил в интервью Fox News в четверг, 10 января.

— В законе на этот счет все ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране. Если мы не заключим сделку с Конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это, — заявил Трамп в свойственной ему манере.

Предмет споров — проект временного госбюджета, который не могут согласовать демократы с одной стороны и президент с республиканцами с другой. Республиканцы хотят потратить пять миллиардов бюджетных долларов на строительство стены на мексиканской границе, демократы — против. Из-за несогласованного бюджета в США уже 20 дней приостановлена работа федерального правительства и бюджетных учреждений.

Что касается законных прав Трампа на режим ЧС, то здесь закон на стороне президента. «National Emergencies Act» — документ, принятый в 1976 году президентом Фордом оставляет главе государства право на введение режима ЧС, хоть и с некоторыми сдержками и противовесами от Конгресса.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Трамп инспектирует участок американо-мексиканской границы.