Системы нагревания табака могут приравнять к сигаретам

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минздрав обращение, в котором призывает приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам и ограничить их рекламу. О депутатской инициативе сообщает RT.

Парламентарий в тексте заявления объяснил свою позицию.

— Системы электрического нагревания табака находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, в результате чего может создаваться впечатление, что они полностью безопасны для организма человека. В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака, и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов, — говорится в документе.

Системы нагревания табака появились в конце 90-х, когда компания Phillip Morris решила разнообразить опыт своих покупателей. Сама конструкция представляет собой нагревательный элемент, который не сжигает сигарету, а лишь удерживают температуру, нужную для выделения дыма. Наиболее популярный бренд систем нагревания — iQOS.

Ранее Пятый канал рассказывал об антитабачном проекте Минздрава.