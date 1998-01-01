Системы нагревания табака могут приравнять к сигаретам

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Депутат Борис Чернышов направил в Минздрав обращение, призванное ограничить рекламу новомодных нагревательных систем.

Фото: www.globallookpress.com

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минздрав обращение, в котором призывает приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам и ограничить их рекламу. О депутатской инициативе сообщает RT.

Парламентарий в тексте заявления объяснил свою позицию.

— Системы электрического нагревания табака находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, в результате чего может создаваться впечатление, что они полностью безопасны для организма человека. В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака, и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов, — говорится в документе.

Системы нагревания табака появились в конце 90-х, когда компания Phillip Morris решила разнообразить опыт своих покупателей. Сама конструкция представляет собой нагревательный элемент, который не сжигает сигарету, а лишь удерживают температуру, нужную для выделения дыма. Наиболее популярный бренд систем нагревания — iQOS.

Ранее Пятый канал рассказывал об антитабачном проекте Минздрава.

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