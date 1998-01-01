Системы нагревания табака могут приравнять к сигаретам

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минздрав обращение, в котором призывает приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам и ограничить их рекламу. О депутатской инициативе сообщает RT.
Парламентарий в тексте заявления объяснил свою позицию.
Системы нагревания табака появились в конце 90-х, когда компания Phillip Morris решила разнообразить опыт своих покупателей. Сама конструкция представляет собой нагревательный элемент, который не сжигает сигарету, а лишь удерживают температуру, нужную для выделения дыма. Наиболее популярный бренд систем нагревания — iQOS.
Ранее Пятый канал рассказывал об антитабачном проекте Минздрава.