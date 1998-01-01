Серьезная заявка на победу в главном автоприключении года — в Перу на четвертом этапе ралли «Дакар» российские гонщики оставили соперников позади. В общем зачете все три первые места занимают наши спортсмены, ну, а сегодня — новый маршрут. Экипажам предстоит преодолеть труднопроходимые дюны.

Узкие каньоны, пересохшие русла рек, пылевые бури, перуанская пустыня не щадит никого. Четвертый день «Дакара» больше напоминает гонку на выживание — лидеры один за другим сходят с дистанции.

Марафон длиной в 400 километров и никакой технической помощи в дороге. Этот этап гонщики называют одним из самых тяжелых, рассчитывать можно только на себя.

— Всю ночь придется работать, потому что сегодня длинный лиазон (участок трассы в ралли — прим.ред.) еще до бивуака?

— Лиазон лиазоном, завтра на марафон надо готовить. Тем более надо все просмотреть, все обновить, чтобы им завтра меньше работы было, одним, без нас, — отвечает Олег Иванов, механик экипажа

На трассе разыгралась настоящая драма. Грузовик Андрея Каргинова дважды за гонку пробивает колеса — ехали на подкачке. Соперники то догоняют, то отстают. Чешский пилот Мартин Мацик буквально наступает на пятки. Но к финишу российский экипаж все равно приходит первым.

— На этих трассах мы можем выиграть, наши машины позволяют, наша физическая подготовка позволяет. Но все-таки задели колесо, подкачка справлялась, ехали до финиша, буквально за три километра задели второе колесо. Но все равно не остановились, — рассказывает о сложном участке пилот экипажа «КАМАЗ-Мастер», Андрей Каргинов.

У экипажа Дмитрия Сотникова похожая ситуация. Не проехав и четверти дистанции, машина сломалась. Потеряли время на ремонт. В итоге, шестая строчка в общем зачете.

— Стартовали сегодня за Жераром де Ройем, знали, что мы все друг за другом. Я думаю, все ехали и ждали первых песков, виднелась пыль и, когда в первые пески заехали, увидели, что они достаточно сложные, очень обрывистые и острые. Можно сказать, корявые, косые. Жерар де Рой уже висел на дюне, под углом, — рассказывает о песчаной трассе пилот экипажа «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников.

Танки грязи не боятся. Российские грузовики превосходно показывают себя в условия перуанского климата. А вот у соперников дела обстоят куда серьезней. На этом этапе один из главных конкурентов потерял более часа и причина пока не известна.

Дакар только набирает обороты, но эксперты отмечают — российская команда с первых же дней буквально рванула вперед. «Камазовцы» вообще не оставляют соперникам шансов. 12 января — долгожданный отдых в Арекипе, а потом опять на трассу, за новыми победами.

Ранее Пятый канал рассказывал о победе российских гонщиков на третьем этапе «Дакара».