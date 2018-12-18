Сигнализация не сработала: Пожар на детской площадке в ТЦ попал на видео

В Ульяновске произошло возгорание в торговом центре в Заволжском районе города.

Очевидцы сняли на видео полыхающий светильник на детской площадке. По словам посетителей, пожарная сигнализация не сработала, а пламя погасили огнетушителем.

Также свидетели этого ЧП говорят, что сотрудники ТЦ не организовали эвакуацию — люди были предоставлены сами себе. Родители самостоятельно вывели детей на улицу.

Горожане вспомнили трагические события в кемеровской «Зимней вишне», в результате которых в огне погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.