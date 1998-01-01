Следственный комитет представил свою версию убийства журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля. По мнению ведомства, трагическое происшествие случилось из-за того, что «Центр управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского не обеспечил охрану российских журналистов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СКР.

По информации следователей, ЦУР предложил журналистам 20 тысяч долларов за съемки документального фильма в Центральноафриканской республике. При этом им не была предоставлена охрана, хотя ЦАР входит в десятку опаснейших стран планеты.

Журналисты прибыли в столицу ЦАР, город Банги на два дня раньше намеченного срока и не смогли встретиться с провожатым по имени Мартин. Тогда они воспользовались услугами Бьенвеню Доувокама, которого позже допросили российские следователи.

Доувокама рассказал, что журналисты очень торопились, поэтому он повез их на своем внедорожнике ночью, несмотря на предупреждения военных об опасности. По дороге из Банги в город Сибю неизвестные остановили пикап Довоукамы и приказали всем выйти из машины. Затем вооруженные бандиты потребовали у журналистов отдать ценные вещи и аппаратуру. В ответ на отказ они расстреляли троих россиян. Сам Довоукама уехал с места преступления.

— Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены, — сказано в заявлении СКР.

После трагического инцидента опальный бизнесмен Михаил Ходорковский закрыл «Центр управления расследованиями». Следствие по делу убийства Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля продолжается.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Турции взяли под стражу одного из подозреваемых в убийстве российского посла.