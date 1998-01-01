В гибели журналистов в ЦАР виноват центр расследований Ходорковского — СКР

, 14:12 317

Представители правоохранительных органов считают, что халатное отношение к организации журналистского расследования стало причиной трагедии.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Следственный комитет представил свою версию убийства журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля. По мнению ведомства, трагическое происшествие случилось из-за того, что «Центр управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского не обеспечил охрану российских журналистов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СКР.

По информации следователей, ЦУР предложил журналистам 20 тысяч долларов за съемки документального фильма в Центральноафриканской республике. При этом им не была предоставлена охрана, хотя ЦАР входит в десятку опаснейших стран планеты.

Журналисты прибыли в столицу ЦАР, город Банги на два дня раньше намеченного срока и не смогли встретиться с провожатым по имени Мартин. Тогда они воспользовались услугами Бьенвеню Доувокама, которого позже допросили российские следователи.

Доувокама рассказал, что журналисты очень торопились, поэтому он повез их на своем внедорожнике ночью, несмотря на предупреждения военных об опасности. По дороге из Банги в город Сибю неизвестные остановили пикап Довоукамы и приказали всем выйти из машины. Затем вооруженные бандиты потребовали у журналистов отдать ценные вещи и аппаратуру. В ответ на отказ они расстреляли троих россиян. Сам Довоукама уехал с места преступления.

— Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены, — сказано в заявлении СКР.

После трагического инцидента опальный бизнесмен Михаил Ходорковский закрыл «Центр управления расследованиями». Следствие по делу убийства Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля продолжается.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Турции взяли под стражу одного из подозреваемых в убийстве российского посла.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

15:39
Видео: В Макеевке под тяжестью снега обрушился павильон, есть пострадавшие
15:26
Видео: Шесть машин и маршрутка столкнулись во Владивостоке: 16 пострадавших
15:17
В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»
15:05
«Со склона в реанимацию» — Почему ватрушки на зимних горках так опасны
14:57
Муж Гагариной «слил» голую супругу в сеть — видео
14:45
Брат Криса Кельми рассказал о последней воле музыканта
14:32
В Европе растет число жертв и пострадавших от непогоды
14:12
В гибели журналистов в ЦАР виноват центр расследований Ходорковского — СКР
13:53
«Площадка останется» — автоэксперт о новом проекте экзамена на права
13:42
Данные о сокращении пенсий на Украине оценили в Совфеде
13:22
Жестокую расправу над рэпером-геем учинили в Пуэрто-Рико
13:13
Героиня нового сериала Netflix поразительно похожа на Пугачеву — фото
12:54
Роналду проведут ДНК-тест в связи с обвинениями в изнасиловании
12:42
Прокуратура США проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
12:29
Спасатели нашли тело второй жертвы крушения самолета в Испании
12:16
Молоко в спирт: Садальский рассказал об операции и советах врачей
12:03
The Economist: рубль — самая недооцененная валюта в мире
11:44
Новая полоса в Шереметьево не сможет функционировать в полном режиме
11:32
Как россияне одержали победу в очередном этапе ралли «Дакар-2019» — репортаж
11:12
Самолет, вылетевший из Белгорода в Москву, запросил экстренную посадку во Внуково

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама