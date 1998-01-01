«Мужчина старше и при деньгах»: Астролог о будущем возлюбленном Волочковой

У Анастасии Волочковой вот-вот появится возможность удачно устроить свою личную жизнь. По словам астролога Лилии Любимовой, 2019 год для балерины в этом смысле очень благоприятен, главное его не пропустить, потому что в следующий раз звезды сойдутся благоприятным для нее образом только через несколько лет.

— В этом году весной у нее есть шанс встретить какого-то состоятельного покровителя, может быть, иностранца, во всяком случае мужчину старше себя и при деньгах, и устроить с ним свою личную жизнь. Сначала какое-то время с ним просто пообщаться, а узаконить отношения где-то через полтора года — к лету 2020 года, — рассказала Лилия Любимова в интервью Пятому каналу.

Знакомство с потенциальным супругом ждет Волочкову уже в марте–апреле. По словам астролога, может так случиться, что, повстречавшись и пообщавшись какое-то время, они могут на какое-то время разойтись. Но снова сойдутся в августе 2019 года, и уже летом 2020 года сыграют свадьбу.

— Но тут, сами понимаете, какая штука: звезды предлагают, но они не обязывают. Она же по-разному может себя вести… То есть у нее есть возможности, и ей желательно их не пропустить. В любом случае какой-то интересный объект обязательно появится, который будет проявлять к ней симпатию, а уж как она распорядится этой возможностью звезд, это, конечно, ее личный выбор. За ухо ее в ЗАГС никто не потянет, — заключила Лилия Любимова.

Кстати, ранее известный нумеролог Клара Кузденбаева в интервью Пятому каналу тоже говорила, что 2019 год будет благоприятным для Анастасии Волочковой — причем не только для замужества, но и для любых начинаний, в том числе и бизнеса. По мнению предсказательницы, балерина встретит свою любовь после дня рождения.