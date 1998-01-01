«Мужчина старше и при деньгах»: Астролог о будущем возлюбленном Волочковой

, 15:51 Эксклюзивное интервью 175

По словам Лилии Любимовой, он будет старше балерины и при деньгах. Главное не упустить возможность — следующая появится только через несколько лет.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @volochkova_art

У Анастасии Волочковой вот-вот появится возможность удачно устроить свою личную жизнь. По словам астролога Лилии Любимовой, 2019 год для балерины в этом смысле очень благоприятен, главное его не пропустить, потому что в следующий раз звезды сойдутся благоприятным для нее образом только через несколько лет.

— В этом году весной у нее есть шанс встретить какого-то состоятельного покровителя, может быть, иностранца, во всяком случае мужчину старше себя и при деньгах, и устроить с ним свою личную жизнь. Сначала какое-то время с ним просто пообщаться, а узаконить отношения где-то через полтора года — к лету 2020 года, — рассказала Лилия Любимова в интервью Пятому каналу.

Знакомство с потенциальным супругом ждет Волочкову уже в марте–апреле. По словам астролога, может так случиться, что, повстречавшись и пообщавшись какое-то время, они могут на какое-то время разойтись. Но снова сойдутся в августе 2019 года, и уже летом 2020 года сыграют свадьбу.

— Но тут, сами понимаете, какая штука: звезды предлагают, но они не обязывают. Она же по-разному может себя вести… То есть у нее есть возможности, и ей желательно их не пропустить. В любом случае какой-то интересный объект обязательно появится, который будет проявлять к ней симпатию, а уж как она распорядится этой возможностью звезд, это, конечно, ее личный выбор. За ухо ее в ЗАГС никто не потянет, — заключила Лилия Любимова.

Кстати, ранее известный нумеролог Клара Кузденбаева в интервью Пятому каналу тоже говорила, что 2019 год будет благоприятным для Анастасии Волочковой — причем не только для замужества, но и для любых начинаний, в том числе и бизнеса. По мнению предсказательницы, балерина встретит свою любовь после дня рождения.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:05
Главный фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова похищен в Москве
16:55
Полиция нагрянула к Павлу Прилучному после сообщения об избиении жены
16:52
Живодеров предложили наказывать с 14 лет
16:42
Метель, ветер и другие аномалии — что еще ждет россиян в ближайшие дни
16:33
Мосгорсуд: Александр Зубков сохраняет статус олимпийского чемпиона в РФ
16:29
В российском МИД прокомментировали «военные меры» НАТО для спасения ДРСМД
16:26
«Чувствительная тема»: Матвиенко напомнила прокуратуре о борьбе с ростом цен
16:18
Эксперты: Новые угрозы США в адрес РФ — призыв к «сделке» по бюджету
16:17
Фото на 360°: китайский аппарат показал, как выглядит темная сторона Луны
16:06
«Девяток» яиц вместо десятка — шринкфляция в продуктовых магазинах
15:51
«Мужчина старше и при деньгах»: Астролог о будущем возлюбленном Волочковой
15:39
Видео: В Макеевке под тяжестью снега обрушился павильон, есть пострадавшие
15:26
Видео: Шесть машин и маршрутка столкнулись во Владивостоке: 16 пострадавших
15:17
В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»
15:05
«Со склона в реанимацию» — Почему ватрушки на зимних горках так опасны
14:57
Муж Гагариной «слил» голую супругу в сеть — видео
14:45
Брат Криса Кельми рассказал о последней воле музыканта
14:32
В Европе растет число жертв и пострадавших от непогоды
14:12
В гибели журналистов в ЦАР виноват центр расследований Ходорковского — СКР
13:53
«Площадка останется» — автоэксперт о новом проекте экзамена на права

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама