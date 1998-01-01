Скандал в теннисном мире: в Испании раскрыли мафиозную схему договорных матчей

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По подозрению в преступлении задержаны 80 человек и изъяты почти 170 тысяч евро.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Правоохранители Испании раскрыли масштабную мафиозную схему договорных матчей. Задержаны более 80 человек, в том числе 28 профессиональных теннисистов. Один из них — участник прошлогоднего турнира US Open.

При обысках изъяты почти 170 тысяч евро наличными, несколько люксовых автомобилей, кредитные карты, компьютеры и оружие, заморожены десятки банковских счетов. Наложен арест на объекты недвижимости. По версии следствия, банда уже организовала около сотни договорных матчей и заработала на ставках несколько миллионов евро.

Точная сумма предполагаемого дохода не называется. Задержанным предъявлены обвинения в организации преступной группировки, подкупе, мошенничестве, отмывании денег, незаконном хранении оружия и краже личных данных.

Ранее Пятый канал рассказал, что Мария Шарапова отказалась продолжать борьбу на турнире WTA в Китае из-за травмы.

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