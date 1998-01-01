«Чувствительная тема»: Матвиенко напомнила прокуратуре о борьбе с ростом цен

Валентина Матвиенко выступила с торжественной речью на празднике Генеральной прокуратуры России — 12 января ведомство празднует 297-ю годовщину. Кроме слов поздравления, председатель Совфеда напомнила, что правоохранителям необходимо детально разбираться с необоснованным ростом цен на продукты и лекарства.

В начале Валентина Матвиенко рассказала собравшимся работникам прокуратуры об их роли в жизни общества и охране прав граждан.

— Именно к вам в первую очередь люди обращаются за помощью при задержке заработной платы, пенсий, пособий, нарушении жилищных прав, ухудшении экологии, необоснованном росте цен. Обращаются — значит доверяют , — сказала она в своем выступлении.

Затем парламентарий перешла к более насущным вопросам — повышению цен после Нового года.

— У многих производителей и продавцов под инфляционные ожидания, связанные с повышением тарифов, так и «чешутся руки» поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства. Необходимо, конечно, детально разбираться с каждым подобным фактом, это очень чувствительная тема для наших граждан , — напомнила Матвиенко.

В 2019 году Генеральная Прокуратура празднует 297-ю годовщину: датой основания ведомства считается 12 января 1722 года. Именно тогда Петр I приказал учредить должности генерал-прокурора и обер-прокурора, а также по прокурору в каждой коллегии, которые были в те времена аналогами министерств.

Ранее Пятый канал публиковал итоги работы Совфеда, подведенные Валентиной Матвиенко.