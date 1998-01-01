«Чувствительная тема»: Матвиенко напомнила прокуратуре о борьбе с ростом цен

Валентина Матвиенко выступила с торжественной речью на празднике Генеральной прокуратуры России — 12 января ведомство празднует 297-ю годовщину. Кроме слов поздравления, председатель Совфеда напомнила, что правоохранителям необходимо детально разбираться с необоснованным ростом цен на продукты и лекарства.
В начале Валентина Матвиенко рассказала собравшимся работникам прокуратуры об их роли в жизни общества и охране прав граждан.
Затем парламентарий перешла к более насущным вопросам — повышению цен после Нового года.
В 2019 году Генеральная Прокуратура празднует 297-ю годовщину: датой основания ведомства считается 12 января 1722 года. Именно тогда Петр I приказал учредить должности генерал-прокурора и обер-прокурора, а также по прокурору в каждой коллегии, которые были в те времена аналогами министерств.
Ранее Пятый канал публиковал итоги работы Совфеда, подведенные Валентиной Матвиенко.