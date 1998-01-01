Генерал-майор ФСБ прокомментировал инициативу МО сбивать самолеты-нарушители

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Пятому каналу прокомментировал идею Минобороны — сбивать самолеты, нарушившие воздушное пространство РФ, даже с пассажирами на борту.

— Необходимо такую норму ввести. Решение будут принимать из политической целесообразности. Те, кто пытается пересечь нашу государственную границу с помощью воздушных судов намеренно, с особым цинизмом, они должны знать, что существует право у государства сбивать эти воздушные суда, — сказал Александр Михайлов.

В пример генерал-майор ФСБ в запасе привел ситуацию с южнокорейским Boeing в 1983 году. Тогда по установленным причинам самолет зашел в воздушное пространство СССР и был сбит истребителем. Погибли 269 человек. Официальная Москва заявила, что судно нарушило границу для изучения средств ПВО Советского союза в том районе.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в российском военном ведомстве предложили сбивать воздушные суда, нарушившие границы страны, даже если на борту присутствуют пассажиры. Об инициативе сообщила газета «Известия».