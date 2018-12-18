В российском МИД прокомментировали «военные меры» НАТО для спасения ДРСМД

В департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В дипломатическом ведомстве отметили, что руководитель Альянса пытается прикрыть заявлениями о «российской угрозе» внутренние проблемы, причиной которых стал односторонний выход из ДРСМД
В МИД подчеркнули, что Москва прилагает все усилия для сохранения баланса Договора.
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В качестве «военных» мер, в российском внешнеполитическом ведомстве предложили ликвидировать пусковые установки Мk-41 в Румынии, которые были развернуты в нарушение ДРСМД.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал обвинения США и НАТО о нарушении Договора.