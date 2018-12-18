В российском МИД прокомментировали «военные меры» НАТО для спасения ДРСМД

В департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В дипломатическом ведомстве отметили, что руководитель Альянса пытается прикрыть заявлениями о «российской угрозе» внутренние проблемы, причиной которых стал односторонний выход из ДРСМД

В МИД подчеркнули, что Москва прилагает все усилия для сохранения баланса Договора.

— Мы последовательно выступаем за профессиональный диалог по данной проблеме не только в двустороннем российско-американском формате, но в том числе и с НАТО , — говорится в сообщении.

В качестве «военных» мер, в российском внешнеполитическом ведомстве предложили ликвидировать пусковые установки Мk-41 в Румынии, которые были развернуты в нарушение ДРСМД.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал обвинения США и НАТО о нарушении Договора.