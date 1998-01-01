Племянница Сергея Скрипаля уверена, что его нет в живых

Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уверена, что ее дяди нет в живых, а британские власти скрывают эту информацию, чтобы не дискредитировать себя и иметь повод шантажировать Россию. Об этом женщина заявила в интервью RT.

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— Моя версия — как бы это прискорбно ни звучало — что Юля, может быть, еще жива, но Сергея Викторовича в живых точно нет. Во-первых, по состоянию здоровья, думаю, он бы не смог перенести боевое отравляющее вещество. Потому что у него сахарный диабет первого типа, он больше десяти лет на инсулине… Понимаете, есть масса фактов, которые говорят о том, что, если бы он хотел, он уже мог бы себя как-то проявить, — сказала Виктория Скрипаль.

По ее словам, Сергей Скрипаль всегда был очень ответственным за свою семью и привязан к близким родственникам. Раньше он звонил своей 90-летней маме каждую неделю, но в марте звонки прекратились.

— Он перестал звонить матери. То есть, если бы он был жив, он бы нашел любую возможность, — считает Виктория Скрипаль.

Недавно, как сообщал Пятый канал, британская газета The Daily Telegraph написала, что Сергей и Юлия Скрипаль живут на юге Англии под постоянным наблюдением врачей и, вероятно, изменили внешность. При этом Юлия общается с узким кругом российских и британских друзей, и, возможно, британские власти нашли ей работу. В посольстве РФ в Великобритании статью назвали «очередным информационным вбросом».