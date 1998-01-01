Британский таблоид The Daily Telegraph «приоткрыл» завесу тайны касательно жизни экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, о которых ничего не слышно с момента их отравления 4 марта прошлого года в Солсбери.

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что они оба по-прежнему находятся на территории Соединенного Королевства, но могли изменить внешность.

Скрипали, опять же, highly likely, проживают в настоящее время на юге Англии и проходят лечение под наблюдением узкого круга врачей, приводит выдержки из газеты КП.RU.

Один из источников отметил, что британские власти могли помочь Юлии найти работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться к активной социальной жизни, гарантируя при этом безопасность.

По некоторым данным, дочь Скрипаля поддерживает отношения с некоторыми российскими и британскими друзьями, которые держат в секрете их общение, и что якобы Юлия прошлым летом с некоторыми из них встречалась.

Журналисты сделали нехитрый анализ ее внешности до отравления и после: дело в том, что после отравления дочь Скрипаля похудела, что в общем неудивительно, и изменила цвет волос со светлого на более рыжий оттенок. Они пришли к выводу, что девушка таким образом стремилась изменить свой прежний облик, чтобы стать неузнаваемой.

— Вероятно, изменена внешность и ее отца Сергея Скрипаля. Он может ходить по улице в шляпе или с другим цветом волос, и его никто не узнает, — сказал один из собеседников издания, отметив, что экс-сотрудник ГРУ не дает интервью, поскольку не хочет раскрыть свою новую внешность.

Не исключается также, что оба россиянина могли начать работать на британские спецслужбы.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по заявлению британских властей, им известны все детали покушения на Скрипалей.

Вместе с тем хакеры Anonymous накануне обнародовали сведения об инциденте в Солсбери, согласно которым незадолго до отравления Скрипалей, спецслужбы Великобритании обратились к услугам эксперта по химоружию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом в британском городе Солсбери. Им удалось выздороветь. Позднее в Эймсбери произошел похожий случай — наркоман якобы нашел на улице духи, которые подарил своей сожительнице, однако позднее выяснилось, что во флаконе находился яд. В результате мужчина выжил, а его подруга скончалась.

Москва неоднократно отрицала обвинения Запада в причастности к инциденту в Солсбери. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ироничной манере обратила внимание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая «с пеной у рта» обвиняет РФ в произошедшем, что это примитивный способ отвлечь внимание от собственных проблем.